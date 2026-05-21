Lazio, Petrucci (Sky): "Il futuro sarà complicato. Sarri? Lotito sa benissimo che..."
Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul futuro della Lazio, sull'addio di Sarri e le parole del presidente biancoceleste Claudio Lotito.
ANNO ZERO - "Io credo che si debba prendere coscienza della situazione, il futuro sarà molto complicato, bisognerà ripartire con l’ennesimo anno zero. Devi rifare una squadra, devi prendere un nuovo allenatore e ricreare un ambiente, se non è questo l’anno zero..."
SARRI - "La società sa benissimo che con Sarri ci sarà la separazione, la Lazio aspetta il primo passo di Sarri verso la rescissione consensuale, non ci sono dubbi su questo. Non mi aspetto un braccio di ferro tra Sarri e società, il mister ha un contratto ma nessuna delle due parti considera un futuro insieme. Le parole di Lotito sono sempre uguali, io dubito che Lotito non si renda conto della situazione, credo faccia tutto parte del suo personaggio che attacca tutto e tutti".