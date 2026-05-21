Matarazzo: “Sarri e il suo Napoli fonte d’ispirazione. Grazie a lui…”
21.05.2026 13:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne de Il Mattino per Pellegrino Matarazzo, l’allenatore italo-americano che ha guidato la Real Sociedad alla conquista della Copa del Rey.
Tra gli argomenti toccati anche il legame con la città di Napoli e, quindi, un riferimento al possibile approdo sulla panchina dei partenopei di Maurizio Sarri, pronto a lasciare la Lazio. Di seguito il pensiero di Matarazzo.
“Sarri è un allenatore di grande successo che gioca un ottimo calcio. Ricordo il suo Napoli, fatto di verticalità, dinamismo e tiki-taka. Ero ancora all’inizio del mio percorso, guardavo quelle partite ed erano fonte d’ispirazione, grazie a quel Napoli ho iniziato a pensare fuori dagli schemi”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.