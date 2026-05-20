Lotito follia: dalla rabbia agli insulti. La Lazio va salvata

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La spaccatura ormai non è più una crepa. Non è più nemmeno una frattura. È un cratere. Un abisso emotivo che separa Claudio Lotito dal popolo laziale. E le parole pronunciate oggi dal presidente rischiano di diventare il punto di non ritorno di una storia consumata dal rancore reciproco. “Se non ci sono io, questi stronzi con chi si sfogano poi?”. E ancora, rivolgendosi alla squadra: “Sono cacasotto”. Parole pesanti. Violente. Parole che non colpiscono soltanto dei tifosi o dei calciatori. Colpiscono il cuore stesso della Lazio. Perché qui non si sta più contestando una gestione. Qui si sta rigettando un intero modo di vivere il club. Una tifoseria che potrà essere arrabbiata, esasperata, feroce… ma che non ha mai smesso di amare quei colori. Mai.



E allora tutto assume contorni sempre più surreali. Da una parte Tommaso Paradiso che parla apertamente di “desertificazione” della Lazio, implorando un cambiamento. Dall’altra un presidente che sembra rispondere col livore, con la rabbia, con un linguaggio che trasuda distanza umana prima ancora che istituzionale. Dalla bocca escono parole maldestre, dal cuore sembra traboccare odio. L’odio di chi non riesce più a comprendere un sentimento che non si compra e non si controlla. Perché il laziale non vuole soltanto vincere. Vuole sentirsi rappresentato. Vuole sentire appartenenza. Vuole riconoscersi nella propria casa. Oggi invece i laziali e Lotito sembrano i poli opposti dello stesso universo: passione e identità da una parte, sprezzante autoritarismo dall’altra. Nulla ricongiunge più gli estremi lembi di questo rapporto. Nemmeno il cuore debole e ferito della Lazio.



Eppure dentro quelle frasi c’è anche altro. C’è la fotografia malinconica di un uomo rimasto solo. Un sire che urla mentre il regno si svuota. Un presidente che prova a circondarsi dei soliti “signorsì” per trovare forza, mentre attorno cresce un silenzio assordante. Pure la squadra ormai appare distante. Pure l’ambiente. Pure chi un tempo difendeva a oltranza oggi abbassa lo sguardo. E allora sì, siamo oltre il paradosso. Siamo alla follia. Nemmeno il peggior romanista avrebbe potuto immaginare un epilogo simile. Ma attenzione: il popolo laziale non è sparito. Non è morto. Non ha chinato la testa. “I laziali sono qua” cantava la Nord. E i laziali sono ancora qua. Mai un passo indietro. Anzi. Adesso serve un passo avanti. Serve che qualcuno trovi davvero il coraggio di palesarsi. Di uscire alla luce del sole. Di capire che dentro questa città esiste una forza emotiva enorme, compressa da anni, soffocata dalla rassegnazione, pronta a esplodere come uno tsunami. Perché la Lazio oggi non chiede miracoli. Chiede liberazione. Chiede futuro. Chiede qualcuno che abbia la forza di raccogliere la sua storia, la sua gente, il suo dolore e trasformarlo finalmente in rinascita. Perché la Lazio non è un trono da difendere. È un popolo da amare.