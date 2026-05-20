"Vuole rimanere in Arabia", le parole di Pastorello su Inzaghi
20.05.2026 23:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’agente Federico Pastorello ha toccato vari temi tra cui quello del futuro di Simone Inzaghi che ha tutta l'intenzione di rimanere in Arabia Saudita.
“Ho parlato con lui e la sua esperienza è da ritenersi assolutamente positiva. È desideroso di rimanere e di proseguire anche l'anno prossimo là per provare a portare a casa qualche altro trofeo”, queste le sue parole.
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