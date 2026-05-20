NEWS | Sinner torna sul caso Clostebol: "Pagato un errore non mio"

20.05.2026 19:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Sinner torna sul caso Clostebol: "Pagato un errore non mio"

Sempre più numero uno al mondo. Jannik Sinner si gode la vittoria agli Internazionali di Roma. Intervistato da L'Equipe l’azzurro è tornato anche sulla questione Clostebol e la conseguente squalifica per doping“Non direi che mi abbia necessariamente cambiato. Ma mi ha fatto capire un paio di cose. È stato un periodo difficile da superare perché... <<< SINNER >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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