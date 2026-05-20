NEWS | Sinner torna sul caso Clostebol: "Pagato un errore non mio"
20.05.2026 19:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sempre più numero uno al mondo. Jannik Sinner si gode la vittoria agli Internazionali di Roma. Intervistato da L'Equipe l’azzurro è tornato anche sulla questione Clostebol e la conseguente squalifica per doping. “Non direi che mi abbia necessariamente cambiato. Ma mi ha fatto capire un paio di cose. È stato un periodo difficile da superare perché... <<< SINNER >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide