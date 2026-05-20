Nigeria, i convocati per le amichevoli di giugno: la scelta su Dele-Bashiru
20.05.2026 15:15 di Christian Gugliotta
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Il ct della Nigeria ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Polonia e Portogallo, in programma il 3 e l'11 giugno. Nell'elenco figura anche il centrocampista biancoceleste Fisayo Dele-Bashiru che, una volta conclusa la stagione con la Lazio, raggiungerà il ritiro della propria nazionale.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.