Lazio, Sarri sta per decidere il futuro: ecco quando arriverà l'annuncio

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RASSEGNA STAMPA - Una cosa è certa: il futuro di Maurizio Sarri sarà lontano da Roma. Il tecnico toscano oggi si trova davanti a due strade: da una parte quella che lo spinge verso il nord, nella fredda Bergamo; dall'altra quello che lo riporta nel caldo sud, nella sua Napoli. La decisione arriverà a breve. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mattino, si tratterebbe addirittura di una questione di ore. Napoli o Atalanta è il dubbio che scervella il Comandante e che condividerà prima con la moglie Marina, poi con il suo staff che oggi ritroverà a Formello per l'allenamento della Lazio. Il confronto sarà necessario per prendere una decisione, soprattutto a parità di offerta economica (o quasi).

SARRI ASPETTA DE LAURENTIIS - Sarri tornerebbe volentieri a Napoli ma c'è un dettaglio che, stando a quanto scrive il quotidiano, non gli è passato inosservato: il mancato contatto con De Laurentiis. Fino a oggi, infatti, Sarri ha sempre parlato con il direttore sportivo Manna, seppur su mandato del numero uno partenopeo. La stima tra i due è cosa nota, ma il tecnico della Lazio vorrebbe discutere anche con il presidente, soprattutto dopo il burrascoso addio del 2018.

DE LAURENTIIS SPINGE - Il tempo a disposizione di Sarri, comunque, non sarà molto. Il tecnico toscano entro poche ore dovrà annunciare la sua decisione, altrimenti sarà lo stesso Napoli a indurlo verso un'altra strada. Aurelio De Laurentiis ha capito che l'inserimetno di Giuntoli per l'Atalanta ha suscitato dubbi nella testa del Comandante e ora vuole metterlo alla corda. L'interesse per Allegri è una notizia di vecchia data, ma che resta attuale per la stima che il patron azzurro prova per il tecnico livornese. E viceversa. Non sarebbe una trattativa facile ma, senza dubbio, un segnale forte e chiaro: il Napoli oggi può permettersi delle alternative importanti e se Sarri non dovesse scegliere alla svelta, ADL non avrebbe problemi a puntare verso altri profili.