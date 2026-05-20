Lazio, Lotito deve liberare Sarri: ma potrebbe esserci un problema

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RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri non sa ancora dove andrà ad allenare la prossima stagione. L'unica certezza è che la sua avventura non proseguirà sulla panchina della Lazio. Sul piatto del tecnico sono arrivate le offerte di Napoli e Atalanta, simili economicamente, ma differenti nel prodotto che gli verrebbe messo a disposizione.

LOTITO NON VEDEVA L'ORA? - Il Comandante sta riflettendo sulla scelta da compiere e, nel frattempo, prepara la lettera di dimissioni da presentare a Lotito quando avrà fatto la sua sua scelta. Sulla carta non dovrebbe esserci alcun tipo di problema. Il presidente della Lazio sognava un epilogo simile, che lo porterà a risparmiare 10 milioni di euro lordi. Ma questo non esclude eventuali ostacoli.

LE ULTIME TRE MENSILITA' - Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, a poter causare ulteriori problemi tra Sarri e la società sono le ultime tre mensilità che il Comandante e il suo staff devono ancora ricevere. Il patron biancoceleste, come avvenuto a gennaio con Mandas e Romagnoli, spingerà per trattenerle, dando vita a un tira e molla con il tecnico e i suoi uomini, decisi, questa volta, a non regalare nulla alla Lazio.