Lazio, Lotito 'regala' Sarri: la mossa per allontanare il tecnico

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri è ai saluti con la Lazio. Dopo aver atteso invano una chiamata da parte della società per provare a costruire il futuro, oggi il Comandante ha deciso di non perdere altro tempo. Nell'ufficio di Formello sono arrivate le offerte del Napoli e dell'Atalanta, entrambe interessanti sia sotto l'aspetto economico, sia sotto quello progettuale. Mentre il Comandante riflette e prepara la lettera di dimissioni da presentare alla Lazio, Lotito si fa i suoi conti e riflette sul risparmio che potrebbe arrivare dal suo addio. Altri due anni di contratto da 10 milioni di euro lordi.

LOTITO 'REGALA' SARRI - Un epilogo che sperava e sognava il patron biancoceleste che, stando a quanto riportato dal Messaggero, sarebbe anche disposto a rinunciare a un indennizzo pur di liberarsi del tecnico toscano. Servirà, quindi, solo il via libera per sbloccare il trasferimento del Comandante sulla panchina del Napoli o dell'Atalanta, a meno di problemi dell'ultimo secondo legati alle ultime mensilità dello stipendio di Sarri.