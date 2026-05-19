Lazio, Ruzza elogia Furlanetto: "È un premio per la Liventina"
19.05.2026 19:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Furlanetto titolare a sorpresa. Il classe 2002 ha fatto il suo esordio in Serie A e con la maglia della Lazio nel derby contro la Roma, dopo il problema fisico accusato da Motta. Intervenuto ai taccuini de Il Corriere Veneto, Giuseppe Ruzza, guida di Figc Veneto, ha parlato del suo percorso sin dalla Liventina. Di seguito le sue parole: "È un premio anche per la Liventina, il loro presidente dice sempre: come Liventina abbiamo vinto tanto ma perso di più. È gente con i piedi per terra. Non stupisce che Furlanetto sia uscito proprio da lì".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.