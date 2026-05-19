Lazio, abbonamenti in bilico: Lotito rischia il record negativo
RASSEGNA STAMPA - Non ha ancora preso posizione il tifo organizzato della Lazio, lo stanno facendo invece da settimane e a titolo personale tantissimi tifosi che, come riporta il Corriere della Sera, tra social, radio e tv dichiarano di voler disertare lo stadio anche il prossimo anno.
Dopo gli oltre 29mila abbonati fatti registrare in ognuna delle ultime tre stagioni (30.333 nel 2023/24, 29.036 nel 2024/25, 29.163 nel 2025/26), la Lazio rischia di veder crollare in modo netto il numero degli abbonati in vista della prossima annata.
A tal puto che il rischio è anche quello di tornare indietro di dieci anni, al 2016, quando nel primo giorno di campagna abbonamenti appena 11 tifosi decisero di confermare il proprio posto e quando alla fine della campagna arrivò il record negativo dell’era Lotito con appena 6mila abbonati in casa Lazio.