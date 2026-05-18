WOMEN | Piemonte: “Contenta ma potevamo far di più. Resto alla Lazio? Beh…”

Premiata nella Top XI di Serie A Women durante la notte di gala Athora Game On-All Stars Night, Martina Piemonte è intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole dell’attaccante della Lazio: “Queste serate fanno bene al calcio femminile, sono orgogliosa di essere qui e soprattutto anche a nome della Lazio, abbiamo lavorato tanto. Il mio lavoro è quello di segnare, non mi accontento mai e penso di poter sempre far meglio. Quest’anno h saltato qualche gara, penso di poter fare sempre di più”.

“La stagione è andata molto bene, anche se potevamo fare di più visto quanto dimostrato quest’anno e nella scorsa stagione. Ci siamo perse qualche punto in giro, penso che potevamo fare di più e anche raggiungere il terzo posto”.

“Purtroppo ci siamo perse ogni tanto, il quinto posto per il percorso che stiamo facendo con la Lazio ci sta un po’ stretto ma dà anche quella voglia e quella forza in più di lottare per arrivare, alla fine è sempre un piccolo passo in più per arrivare sempre più in alto. Futuro? Non so ancora niente, sono alla Lazio e capirò cosa fare”.