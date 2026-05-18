Pisa, Hiljemark verso la Lazio: "Per noi ora conta programmare"

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Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa proiettandosi verso il futuro del club e l'ultima giornata di campionato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"Adesso ciò che conta è che noi, come società, dobbiamo iniziare a pensare a tante cose e a programmare il lavoro in vista del prossimo anno. Io sono un serio professionista e ho un contratto in essere per un altro anno. Per questo motivo sono qui, a fare il mio lavoro e a monitorare tutto quello che succede. In ogni caso, per quanto riguarda le domande sul mio futuro, credo di aver già risposto ampiamente in precedenza."

"Sicuramente di cose da rivedere ce ne sono tante. Proprio in questi giorni stavo pensando che noi avremmo potuto fare molto meglio. Come succede a ogni allenatore, in qualsiasi società o squadra, quando a fine anno ti rendi conto di non aver vinto abbastanza partite e di non aver fatto un'ottima stagione, i rimpianti e le cose che cambieresti sono inevitabilmente tanti".