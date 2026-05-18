Roberto Vecchioni: "Ho avuto un malore mentre guardavo l'Inter"
18.05.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Lunga intervista per Roberto Vecchioni che ha raccontato uno dei momenti più complicati della sua vita a Massimo Gramellini. In particolare il cantautore ha parlato di quando ha accusato un malore mentre guardava una partita dell'Inter... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.