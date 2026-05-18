Orlando: "Sarri, rottura totale con Lotito! Difficile rimanga alla Lazio..."
Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato del futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, considerato tra i favoriti a prendere il posto di Conte al Napoli in caso di addio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Sarri torna al Napoli? Difficile che rimanga alla Lazio, a meno che il presidente non gli metta a disposizione qualcosa d'impensabile. Credo ci sia una rottura totale con Lotito. Sarri è uno preparato, la squadra è di qualità, sicuramente farebbe bene ma sui ritorni sono scettico. Per i tifosi, Conte se restasse sarebbe una garanzia ma temo che il suo aver parlato col presidente sia solo sul fatto di migliorare la squadra e non altro. I tifosi quest'anno hanno perdonato tutto, ora c'è da migliorare una squadra che è già molto forte".