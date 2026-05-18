Roma, i tifosi contro il questore Massucci: "Pupazzo, non conti un c***o!"
18.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Continua il caos relativo al derby della Capitale. Per giorni si è parlato dell'orario della gara tra Roma e Lazio, che è stato cambiato più volte a causa della finale degli Internazionali di tennis. Alla fine si è optato per domenica alle 12, che ha trascinato anche le altre gare di Serie A delle squadre in corsa per l'Europa.
Dopo la fine della partita dell'Olimpico, nei pressi dello stadio è apparso uno striscione affisso dai tifosi giallorossi: "Massucci pupazzo, a Roma non conti un c…”. Il messaggio è proprio per il questore di Roma Roberto Massucci, che voleva spostare la stracittadina a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, scatenando la reazione del popolo romanista.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.