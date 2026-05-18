"Società al punto di non ritorno": il pensiero di Zazzaroni su Lotito
18.05.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato della corsa Champions soffermandosi sul derby della Capitale vinto dalla Roma. In particolare si è espresso anche sulla gestione della Lazio da parte del presidente Lotito. Di seguito il suo pensiero.
"Gasp s'è invece imposto in un derby così poco derby e non per l'orario: la partita dei tifosi senza una delle tifoserie perde gran parte del proprio significato. Se Lotito avesse un minimo di sensibilità per le cose terrene rifletterebbe sull'attuale rapporto dei laziali con la società che sembra giunto al punto di non ritorno".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.