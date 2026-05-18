Roma - Lazio, paga anche Sarri: i quotidiani lo bocciano, le pagelle

18.05.2026 09:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Roma - Lazio, paga anche Sarri: i quotidiani lo bocciano, le pagelle
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RASSEGNA STAMPA - Non si salva (quasi) nessuno dopo la gara tra Roma e Lazio. I biancocelesti escono sconfitti nel secondo derby stagionale e a novanta minuti dal termine della stagione sono già certi di finire fuori dalle prime otto squadre della Serie A. Nonostante un approccio tutto sommato buono alla gara e occasioni non capitalizzate dalla squadra, i quotidiani decidono di bocciare anche Maurizio Sarri. Queste le sue pagelle.

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Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.