Lazio, sono 17 le partite senza segnare: ecco da quanto non accadeva
18.05.2026 10:15 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - La sconfitta per 2-0 patita nel derby ha messo per l'ennesima volta in luce tutte le difficoltà offensive di questa Lazio. Nel primo tempo, in particolare, i biancocelesti hanno provato a creare qualche pericolo, ma tra la poca lucidità negli ultimi metri e l'assenza di un reale punto di riferimento in attacco, anche contro la Roma nessun giocatore è riuscito ad andare a segno.
Dopo la stracittadina, è arrivato a 17 il conto delle partite in cui la squadra di Sarri non ha segnato. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come in casa biancoceleste non accadesse qualcosa di simile dalla stagione 1988/89, anche in quel caso 17.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.