Lazio, Lotito sul futuro di Sarri: "Ha un contratto, la nostra idea è..."

Intervistato da SportMediaset dopo la finale degli Internazionali di tennis, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del futuro di Maurizio Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sarri? L'abbiamo ingaggiato con un contratto triennale con l'idea che saremmo ripartiti da una squadra con una logica di ringiovanimento. Poi ho imparato che nella vita sono tutti utili e nessuno indispensabile, soprattutto i giocatori perché ce ne sono tanti nel mondo, se si vuole avere una società solida. Io sono ventidue anni che ancora resisto, nonostante le fibrilizzazioni che qualcuno crea strumentalmente. Io sono convinto che alla lunga il lavoro e la voglia di rendere la società forte, autonoma e indipendente pagherà. Ed è fondamentale perché oggi molte squadre dipendono dagli investitori. Alla Lazio questo problema non c'è".