FORMELLO - Lazio, il Pisa per chiudere la stagione: da Zac a Motta, il punto
FORMELLO - Perso pure il derby. La Lazio fa en-plein in negativo. Tre sconfitte su tre: due volte contro l'Inter, anche in finale di Coppa Italia, e una contro la Roma. Ora resta solo l'ultima giornata di campionato contro il Pisa.
Sarri chiuderà l'anno senza Nuno Tavares, Taylor e Rovella, tutti e tre squalificati. Almeno rientrerà Romagnoli in difesa, prenderà posto al centro di fronte a Furlanetto se Motta non dovesse farcela ("sospetta lesione muscolare a carico dei flessori"). Da valutare anche le condizioni di Patric e Zaccagni, entrambi out per problemi muscolari (il primo ha accusato una "tendinopatia achillea bilaterale", il secondo una "lieve distrazione del quadricipite destro").
Nei prossimi giorni (si farà la conta dei giocatori a disposizione. È rimasto ancora fuori Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori. Non è in condizione, da capire se avrà spazio il prossimo weekend. Da programma, previsti due giorni di riposo per lunedì e martedì: la squadra dovrebbe tornare ad allenarsi mercoledì pomeriggio.