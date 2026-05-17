Lazio, finisce la stagione di Taylor: salterà la sfida col Pisa
17.05.2026 12:24 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Brutte notizie per Sarri. Nel corso del primo tempo di Roma - Lazio è stato ammonito Taylor per un intervento su Dybala. Il centrocampista era diffidato e col giallo rimediato poco fa sarà costretto a saltare per squalifica l'ultima gara del campionato che si disputerà il prossimo wekeend all'Olimpico contro il Pisa.
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