Lazio, finisce la stagione di Taylor: salterà la sfida col Pisa

17.05.2026 12:24 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, finisce la stagione di Taylor: salterà la sfida col Pisa
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Brutte notizie per Sarri. Nel corso del primo tempo di Roma - Lazio è stato ammonito Taylor per un intervento su Dybala. Il centrocampista era diffidato e col giallo rimediato poco fa sarà costretto a saltare per squalifica l'ultima gara del campionato che si disputerà il prossimo wekeend all'Olimpico contro il Pisa

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