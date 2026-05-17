Roma-Lazio, primo derby senza il tifo di una Curva: il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - Prosegue lo sciopero dei laziali, alle 12 prenderà il via il primo derby della storia senza una delle due tifoserie. Nel 2021 l'Olimpico rimase vuoto ma l'assenza era imporsta dal Covid. I biancocelesti avevano già disabitato gli spalti nel settembre del 2013, ma solo per i primi 5' e per mera goliardia dopo il successo in Coppa Italia.
Per la sfida in programma oggi alle 12, riporta Il Messaggero, i gruppi del tifo organizzato confermano una protesta che dura da gennaio. Staccati appena 1100 biglietti tra Curva e Distinti: lasceranno deserti i settori, incitando la squadra a Ponte Milvio prima e durante la partita.
Al triplice fischio della finale con l'Inter, la Nord aveva comunque chiesto a Romagnoli e Rovella di onorare l'impegno e "dare tutto per la maglia". Ai calciatori che andranno in campo il compito di dare una dimostrazione d'impegno e di forza dopo la brutta finale persa.