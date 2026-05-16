Serie A, Roma - Lazio: chi racconterà il match su Dazn
16.05.2026 20:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Domenica 17 maggio alle 12 andrà in scena all'Olimpico il derby della Capitale, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Un match che non ha bisogno di presentazioni e che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. A raccontarlo su Dazn saranno le voci di Andrea Marinozzi per la telecronaca e di Massimo Ambrosini per il commento tecnico.
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