Serie A, Roma - Lazio: chi racconterà il match su Dazn

16.05.2026 20:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Roma - Lazio: chi racconterà il match su Dazn

Domenica 17 maggio alle 12 andrà in scena all'Olimpico il derby della Capitale, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Un match che non ha bisogno di presentazioni e che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. A raccontarlo su Dazn saranno le voci di Andrea Marinozzi per la telecronaca e di Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

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