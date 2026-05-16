Lazio, Furlanetto nella storia del derby di Roma: il motivo
La Lazio cade a pezzi. Oltre allo squalificato Alessio Romagnoli e alle assenze di Mattia Zaccagni e Patric, il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Edoardo Motta, una delle rivelazioni di questa campionato biancoceleste chiamato a sorpresa a sostituire Ivan Provedel nelle ultime settimane.
Piove sul bagnato, proprio in occasione del derby contro la Roma. La Lazio non ha più nulla da chiedere al campionato, ma la stracittadina non ha bisogno di motivazioni ulteriori per acquisire valore. A causa del suo infortunio, farà il suo esordio in Serie A con la maglia biancoceleste il terzo portiere Alessio Furlanetto.
Proprio come Christos Mandas, anche lui giocherà la prima partita proprio contro la Roma (per il greco però fu in Coppa Italia). Furlanetto entra così nella storia: come riporta Giuseppe Pastore, sarà il quarto giocatore della Lazio a esordire in Serie A in un derby negli ultimi 60 anni. Gli altri tre sono Jony (1° settembre 2019), Alessandro Grandoni (18 febbraio 1996) e Paolo Franzoni (9 dicembre 1973).