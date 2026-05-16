Lazio, è il compleanno di Taylor: gli auguri della società
16.05.2026 13:45 di Simone Locusta
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L'acquisto migliore della Lazio nella sessione invernale di calciomercato, ma con molta probabilità anche in generale degli ultimi anni, compie oggi gli anni. Kenneth Taylor spegne 24 candeline, è il primo compleanno nella Capitale. La società biancoceleste gli fa gli auguri sul proprio sito ufficiale:
"Kenneth Taylor, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.