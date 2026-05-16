Lazio, dieci anni fa Klose si ritirava: l'ultima volta davanti ai tifosi
16.05.2026 20:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
"E' stato davvero un onore aver indossato questa maglia. Io vi auguro per il futuro tutto quello che meritate". Con queste parole, esattamente dieci anni fa, Miroslav Klose diceva addio alla Lazio e al calcio giocato. Il 10 maggio del 2016 allo Stadio Olimpico di Roma la squadra di un novello Simone Inzaghi ospitava la Fiorentina per una partita che non contava più nulla in termine di campionato, ma chiudeva il ciclo di un capitolo bellissimo. "Danke Miro" era la scritta che campeggiava sulla maglia. Un ringraziamento a un attaccante che dopo 171 presenze, una Coppa Italia vinta e 63 gol segnati salutava la Capitale e la Lazio, quella squadra con cui ha deciso di regalarsi l'ultima meravigliosa parentesi della sua straordinaria carriera.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.