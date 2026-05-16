Lazio, il derby vale l'esordio in Serie A: la storia di Furlanetto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un debutto speciale. Inizierà nel derby della Capitale la carriera di Alessio Furlanetto in Serie A. Sostituirà Motta, diventato titolare dopo l'infortunio di Provedel. Alla vigilia della gara contro la Roma, però, l'ex Reggiana (arrivato per sostituire Mandas, in prestito al Bournemouth) ha accusato un problema fisico e non sarà a disposizione: per questo toccherà al classe 2002.

Si tratterà della sua prima presenza nel massimo campionato italiano. Fin qui ha giocato solo in C (con Renate e Fermana tra il 2022 e il 2024), oltre che nelle giovanili biancocelesti (dal 2016). Adesso, all'età di 24 anni, esordirà in Serie A (in panchina ci saranno Giacomone e Pannozzo).

Solo pochi giorni fa è tornato a disposizione di Sarri: la sua stagione sembrava finita dopo un brutto infortunio al ginocchio. Scongiurato il peggio, ora sta bene e andrà in campo, difendendo i pali della Lazio in uno dei momenti più difficili della storia recente del club. Da terzo portiere si ritrova titolare. E sarà una prima volta non da poco.