Serie A, cambia l'algoritmo: niente più derby in concomitanza con il tennis
16.05.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Si cambia, finalmente. Il caos degli ultimi giorni ha lasciato il segno: dalla prossima stagione non sarà più possibile vedere i derby di Torino e Roma in concomitanza con le Atp Finals e gli Internazionali d'Italia. Come riportato da La Stampa, infatti, la Lega Serie A ha deciso di inserire una clausola in più nel computer che elaborerà le 38 giornate del campionato 2026/27. E sarà esclusa anche la sovrapposizione con la finale di Coppa Italia, che sarà il prossimo 19 maggio, tre giorni dopo la finale del torneo di tennis.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.