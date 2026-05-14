Roma - Lazio, ora il derby ha un orario ufficiale: il comunicato della Lega

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Il derby tra Roma e Lazio, valido per la trentasettesima giornata di Serie A, ha ora una data e un orario ufficiali, insieme alle altre partite che dovranno giocarsi in contemporanea. L’appuntamento è fissato per le 12:00 di domenica 17 maggio, come comunicato anche dalla Lega Serie A: “A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma - Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. L’accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Autorità di Pubblica Sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia del 13 maggio allo Stadio Olimpico”.

“La Lega Calcio Serie A esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa, e da Lega auspicata fin dall'inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l'afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico”.

“Per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede: 1. Anticipo dell’orario: la gara inizierà alle ore 12:00, anziché alle 12:30, per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d’Italia. 2. Coordinamento unico della sicurezza: la Lega Calcio Serie A, d’intesa con gli organizzatori del torneo di tennis, nominerà un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’intera area del Foro Italico. 3. Piano integrato per i flussi di pubblico: un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. 4. Comunicazione ai tifosi: sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell’interesse di una giornata di sport e valori condivisi”.

“La Lega Calcio Serie A ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l’importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato per tutte le squadre ancora in gara per gli stessi obiettivi sportivi. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12 di domenica 17 maggio anche le gare Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli”.