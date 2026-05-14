Lazio, Agostinelli deluso dalla sconfitta in finale: "Così non ci sto"

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© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radiosei all'indomani della sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole sul match.

"Sono deluso, le partite si possono perdere ma con un atteggiamento diverso. Senza paura, non concedendosi così. La Lazio ha regalato il primo tempo all’Inter, senza aggredire il loro possesso di palla. Anche io avrei dato campo alla squadra di Chivu, ma quando serve devo saltargli addosso. È sembrato un allenamento, è mancato coraggio. Forse lo 0-3 del campionato ha fatto male in termini di autostima. Non è solo una questione di caratura tecnica, è stato un problema di testa. Non puoi pensare di tenere in eterno lo 0-0 e tra l’altro il ritmo dell’avversario era anche lento. A questo non ci sto, anche se non credo ci sia una connessione con il piano gara pensato da Sarri. Anzi, penso anche che l’assenza del tecnico in panchina possa aver influito in tal senso".