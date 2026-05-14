Lazio, Zaccagni: "Dobbiamo assumerci le responsabilità. Speravamo..."
14.05.2026 11:30 di Christian Gugliotta
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Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha commentato la sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia ai microfoni di Radio TV Serie A. Queste le sue considerazioni:
"Sicuramente abbiamo affrontato una squadra fortisima, ma lo sapevamo. Quello che doveva essere superiore a loro erano le motivazioni, l'aggressività e la personalità, e questo non c'è stato soprattutto nel primo tempo. Dopo c'è stata qualche occasione che potevamo sfruttare di più per riaprire la partita. Rimane tanta delusione, ma adesso cercheremo di archiviare il tutto il prima possibile".
"Speravamo e pensavamo che fosse la partita della svolta, invece non è stato così. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità della sconfitta, della stagione e di tutto quanto".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.