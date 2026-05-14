Lazio - Inter, i quotidiani si dividono sulla direzione di Guida: le sue pagelle
RASSEGNA STAMPA - Nessun grande episodio, ma alcuni dubbi sulla direzione di Marco Guida per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Quello più grande resta sul calcio d'angolo da cui scaturisce l'autogol di Marusic: non è chiaro se l'ultimo tocco sia di Tavares o Dumfries. Lascia perplessi anche la gestione di alcuni cartellini gialli, visto che quello estratto a Gila appare un po' eccessivo, ma ne manca anche uno evidente su Zaccagni. Bastoni, già ammonito, rischia con una manata su Isaksen, ma il contatto è forse troppo leggero per il rosso. Lo stesso difensore nerazzurro va a contatto con Basic in area, ma si tratta di un contrasto di gioco: niente penalty. Di seguito le pagelle dei quotidiani, che si sono divisi nel valutare la prova del direttore di gara.
CORRIERE DELLO SPORT - Guida 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Guida 5.5.
IL MESSAGGERO - Guida 5.