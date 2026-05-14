Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: disastro Tavares, Isaksen annichilito
Gli errori condannano la Lazio. L'autogol di Marusic e il pasticcio di Tavares consegnano la Coppa Italia a un Inter più propositiva, padrona del campo per gran parte della partita. Troppo passivi i biancocelesti che, fino a metà secondo tempo, hanno completamente rinunciato alla fase offensiva, lasciando alla squadra di Chivu la possibilità di tenere in mano il gioco. È una sconfitta che brucia, preventivabile, ma non per questo meno dolorosa, che pone la parola fine su ogni tipo di ambizione per questa stagione. Di seguito le pagelle della squadra di Sarri a opera dei maggiori quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6; Marusic 4 (72` Lazzari 6), Gila 5.5, Romagnoli 5, Nuno Tavares 4; Basic 5 (78` Pedro 6), Patric 4 (46` Rovella 6), Taylor 5.5; Isaksen 5 (66` Cancellieri 5), Noslin 5.5, Zaccagni 5 (72` Dia 5). Sarri 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5.5; Marusic 4.5 (72` Lazzari 6), Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4; Basic 5.5 (78` Pedro sv), Patric 5 (46` Rovella 6), Taylor 6; Isaksen 5 (66` Cancellieri 5), Noslin 5.5, Zaccagni 5.5 (72` Dia 6). Sarri 5.5.
IL MESSAGGERO - Motta 5.5; Marusic 4 (72` Lazzari 5.5), Gila 5, Romagnoli 5, Nuno Tavares 4; Basic 4.5 (78` Pedro 6), Patric 4.5 (46` Rovella 6), Taylor 5; Isaksen 5 (66` Cancellieri 5), Noslin 6, Zaccagni 5 (72` Dia 5). Sarri 5.
LA REPUBBLICA - Motta 5; Marusic 4 (72` Lazzari sv), Gila 5, Romagnoli 5, Nuno Tavares 4; Basic 5 (78` Pedro sv), Patric 4.5 (46` Rovella 5), Taylor 5; Isaksen 5 (66` Cancellieri 5), Noslin 5, Zaccagni 5 (72` Dia 4.5). Sarri 5.
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