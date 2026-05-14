Calciomercato Lazio | Fabiani guarda in Serie B per il centrocampo: occhi su Doumbia

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RASSEGNA STAMPA - La stagione non è ufficialmente finita, ma per la Lazio è come se lo fosse e guarda già alla prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi seguiti dalla Lazio per il centrocampo c’è Issa Doumbia, protagonista della promozione del Venezia in Serie A.

Il centrocampista classe 2003, italiano di origini ivoriane, ha chiuso la stagione con 10 gol in 38 presenze tra Serie B e Coppa Italia. Alto 1,87, può giocare sia da regista che da mezzala e avrebbe attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche il Benfica, pronto a offrire circa 15 milioni di euro.

Il mercato biancoceleste resta però legato a diverse incognite: dal futuro di Maurizio Sarri fino alle valutazioni sui conti del club, che potrebbero limitare gli investimenti estivi.

Per l’attacco, invece, circolano diversi profili giovani. Uno è Kaique Kenji Takamura Correa, esterno offensivo brasiliano di origini giapponesi nato nel 2006 e attualmente al Cruzeiro Esporte Clube. In lista anche Bamba Dieng, centravanti senegalese autore di 15 gol in 24 partite con il Lorient e in uscita a parametro zero dal 30 giugno.