Lazio, Materazzi: "La squadra dev'essere orgogliosa! E Sarri..."
13.05.2026 13:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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L'Inter è più forte, ma la Lazio ha dmostrato di saper stupire. Questo è il concetto espresso da Marco Materazzi ai taccuini della Gazzetta dello Sport, analizzando la finale di Coppa Italia di questa sera.
"Devono essere tutti orgogliosi del percorso fatto in questa Coppa Italia. Nessuno a inizio anno avrebbe scommesso un euro su di loro in finale. Ma hanno un allenatore esperto e bravo a fare di necessità virtù. Ora dovrà far capire ai giocatori che possono farcela. In una partita secca può succedere di tutto".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.