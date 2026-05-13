Lazio, Materazzi: "La sconfitta di sabato ci ha detto che..."

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Marco Materazzi è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport per dire la sua sulla finale di Coppa Italia di questa sera tra Lazio e Inter. L'ex difensore è partito dal doppio confronto e dalle indicazione che possono essere arrivate dalla partita di sabato scorso.

"Ne ha date diverse. Ho visto un’Inter che non ha staccato la spina. Ha individuato il traguardo, l’ha raggiunto e non ha tirato su il piede dall’acceleratore. È una squadra decisa a conquistare tutto quello che può. È un club in cui si sbagliano poche scelte. Sfido tantissimi tifosi interisti a dire che a inizio anno credevano che Cristian potesse realizzare tutto questo. Io ho sempre detto una cosa: “'State tranquilli, sa quello che fa'".