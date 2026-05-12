Lazio, Lotito presente a Formello: carica la squadra in vista della finale
12.05.2026 20:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
La carica di Lotito. In vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, il presidente della Lazio è passato al Centro Sportivo di Formello (dove la squadra è in ritiro obbligatorio) per fare un discorso a tutto il gruppo di Sarri. È la sua carica verso la grande sfida dell'Olimpico, come riportato da Radio Laziale. Dopo di che, il patron biancoceleste sarà presente alla cena di gala a Villa Miani.