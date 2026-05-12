Derby di Roma e altre 4 gare lunedì sera? C'è un problema: il 18 maggio indetto sciopero generale

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Se davvero Roma-Lazio, insieme alle altre quattro partite della corsa Champions, si giocherà lunedì 18 maggio, non sarà così semplice arrivare allo stadio Olimpico. La Prefettura ha imposto oggi la disputa della partita alle 20.45 di lunedì, mentre la Lega Calcio Serie A - che ieri aveva annunciato la programmazione della gara alle 12.30 di domenica - fa ricorso al Tar contro questa decisione. Nel mezzo, lo sciopero generale, previsto proprio lunedì.

L’Unione sindacale di base ha infatti indetto, dalle 21 di domenica 17 maggio, uno sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità, fino alla scuola. Il settore dei trasporti sarà il più colpito: l’agitazione ferroviaria coinvolgerà per 24 ore sia il personale di Trenitalia sia quello di Italo. Il derby, peraltro, è fuori dalle fasce di garanzia previste dalla legge, dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 di lunedì. Le metropolitane e i bus di grandi centri come Roma e Milano sono a rischio chiusura, mentre il comparto autostradale si fermerà già da domenica sera.

Non sarà un problema solo per Roma: se la decisione della Prefettura trovasse seguito e il ricorso al Tar venisse perso, la Lega dovrebbe programmare, per rispettare la contemporaneità, anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Genoa-Milan sempre lunedì alle 20.45.