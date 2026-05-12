Open VAR, rosso a Romagnoli: cos'è successo tra Meraviglia e Abisso?

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L'espulsione di Alessio Romagnoli è stato uno degli episodi analizzati nella trentaseisima puntata di Open VAR, la trasmissione su DAZN che spiega le decisioni arbitali prese durante l'ultima giornata di Serie A. Nell'ultima puntata, in particolar modo, è stato preso in analisi il colpo del difensore della Lazio a Bonny che è costato il carellino rosso nella partita contro l'Inter. Di seguito il colloquio tra il VAR Meraviglia e l'arbitro Abisso.

ABISSO: "Fallo, fallo, fallo, fallo. Io direi va bene così eh".

SALA VAR: "Come lo prende? Che c'è Sarri davanti".

ABISSO: "Ammonizione, ammonizione".

SALA VAR: "Allora guarda ce l'hai qua. Ha fatto giallo, ha fatto giallo. Vieni Davide. Allora. Poi anche l'intensità. Check in corso, un attimo solo. Guarda te la do anche in frontale. Dammela in dinamica, esatto. Aspetta un attimo Rosario, aspetta. Lui allarga la gamba per cercare di metterla in posizione, per cercare di proteggere il pallone, però il punto di contatto non è bello. Gliela facciamo vedere. Saro ti consiglio OFR per possibile grave fallo di gioco".

ABISSO: "Va bene".

SALA VAR: "Allora questo è il punto di contatto, te lo faccio vedere in dinamica. E' sul polpaccio il punto di contatto. Poi c'è anche la torsione della caviglia, brutta, gli si piega la gamba".

ABISSO: "Questo qui, perfetto. Numero 13 Lazio, giusto?".

SALA VAR: "Esatto, esatto".