Como, il pres. Suwarso rivela: "Ci piace Pellegrini della Lazio"
RASSEGNA STAMPA - In occasione della qualificazione in Europa del Como, per la prima volta nella sua storia, il presidente Mirwan Suwarso ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Riguardo al prossimo mercato estivo, ha rivelato di essere interessato a Luca Pellegrini della Lazio (tra gli altri). Di seguito le sue parole.
“Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra. Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.