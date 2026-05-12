Coppa Italia, Ferrara: "Lazio cliente scomodo. Difese decisive"
Ai microfoni di Radio Tv Serie A anche Ciro Ferrara ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter: “Può essere decisiva la difesa di una delle squadre in questa Coppa Italia?”
“Potrebbe essere più decisiva quella della Lazio rispetto a quella dell’Inter per la partita che dovrà affrontare la Lazio. Si affrontano due squadre di valore, sappiamo quello dell’Inter che ha vinto lo scudetto ma la Lazio è un cliente scomodo. Akanji si è inserito in una squadra forte ma è stato determinante, ha contribuito alla vittoria dello scudetto e a questa stagione ricca di numeri importanti".
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