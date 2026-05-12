Lazio, senti Luis Alberto: "Motta è un predestinato! Poi Maldini e Pedro..."
12.05.2026 10:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Un commento sulla Lazio attuale. Oltre ai tanti ricordi del suo passato in biancoceleste, Luis Alberto ha parlato anche della squadra di Sarri e di alcuni singoli, come il giovane portiere Edoardo Motta. Di seguito le sue parole.
"La Lazio segna poco? Ma sa difendere: la chiave può essere questa infatti. Una buona ripartenza, la velocità di Maldini o Pedrito… e il gol. E poi c’è super Motta, un predestinato: magari parasse altri quattro rigori come in semifinale. Quando l’ho visto contro l’Atalanta ho esultato come un pazzo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.