"Lazio? Torno da allenatore...": Luis Alberto sicuro sul suo futuro
12.05.2026 08:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto pensa al futuro. Nell'ultima intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio ha spiegato cosa farà dopo il ritiro, parlando anche di un suo possibile ritorno in biancoceleste. Di seguito le sue parole: "La mia famiglia sta da dio e non ci manca niente. Ma so che non manca molto alla fine. In futuro mi piacerebbe fare l’allenatore. Se torno alla Lazio? Non mi chiamano. Ma magari torno da mister…".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.