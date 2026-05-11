Di Livio: "La Lazio spenderà molte energie, il derby dipenderà..."
11.05.2026 21:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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© foto di Federico De Luca
Ai microfoni di TMW Angelo Di Livio ha commentato alcuni temi caldi della settimana: dalla corsa Champions al derby della Capitale, passando per la finale di Coppa Italia. Due appuntamenti impegnativi per la Lazio che ha commentato così: "Se il derby è legato anche da come andrà la finale di Coppa Italia per la Lazio? Sì, dipenderà da quello ma il derby è comunque sentito. Certo, la Lazio spenderà molte energie".
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