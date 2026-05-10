Lazio, quando si gioca il derby? La risposta del Questore Massucci

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Quando si giocherà il derby? La domanda continua a interessare tifosi e addetti ai lavori, ma la risposta ancora non è arrivata, complice la contemporaneità degli Internazionali e la necessità di contemporaneità per la Serie A. A margine della partenza della Race for the Cure al Circo Massimo ha preso la parola il Questore Roberto Massucci, parlando anche del derby tra Lazio e Roma.

“Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby”.

“Roma è una città che è sempre uguale a se stessa. L'anno scorso abbiamo indubbiamente gestito l'anno più difficile degli ultimi trent'anni di storia di Roma però quest'anno ci sta proponendo nuove sfide, le piazze sono sensibili a quello che sta accadendo nel mondo e nel paese e quindi nel nostro mestiere il mantenimento dell'ordine pubblico a Roma è sempre un grande impegno”.