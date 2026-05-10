Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: follia Romagnoli, sprazzi di Noslin
RASSEGNA STAMPA - Il primo round va all'Inter. La sfida di campionato andata in scena all'Olimpico ha messo in luce la netta superiorità tecnica della squadra nerazzurra, incontrastata da una Lazio molle, colpevole di non aver nemmeno provato a mettere in difficoltà gli avversari. Le reti di Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan hanno steso i biancocelesti, imponendo il risultato su un netto 0-3. Per ovvie ragioni, la finale di Coppa Italia darà motivazioni molto differenti, ma, per tentare l'impresa, servirà tutt'altro tipo di approccio. Di seguito le pagelle della squadra di Sarri a opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 6; Marusic 5 (76` Lazzari sv), Gila 5.5 (55` Provstgaard 6), Romagnoli 4, Pellegrini 5; Basic 5, Rovella 5 (55` Patric 5), Dele-Bashiru 4.5; Cancellieri 4.5 (55` Isaksen 6), Noslin 6, Pedro 5.5 (62` Dia 6). Sarri 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 5.5; Marusic 5 (76` Lazzari 5), Gila 5.5 (55` Provstgaard 5), Romagnoli 4, Pellegrini 4.5; Basic 5, Rovella 5.5 (55` Patric 5.5), Dele-Bashiru 4.5; Cancellieri 5 (55` Isaksen 6.5), Noslin 6, Pedro 5.5 (62` Dia 6). Sarri 5.
IL MESSAGGERO - Motta 5.5; Marusic 5 (76` Lazzari sv), Gila 4.5 (55` Provstgaard 5.5), Romagnoli 4, Pellegrini 5; Basic 5, Rovella 5 (55` Patric 5), Dele-Bashiru 4; Cancellieri 4.5 (55` Isaksen 6), Noslin 6.5, Pedro 5 (62` Dia 6). Sarri 5.
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