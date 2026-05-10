Inter, Luis Henrique non si sbilancia: "Ecco che Lazio ci aspettiamo in finale"
10.05.2026 10:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Luis Henrique ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo interista ottenuto sul campo della Lazio. Il calciatore ha parlato della stagione vissuta a Milano, e coronata con lo Scudetto, ma si è espresso anche sulla finale di Coppa Italia di mercoledì:
"Sono felicissimo per il mio primo trofeo con l'Inter, oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo e nei prossimi giorni puntiamo all'altro obiettivo. Mercoledì sarà una partita diversa, la Lazio sarà più concentrata e daremo tutto. Per me è stata una stagione da apprendista per capire il gioco e nella prossima stagione mi aspetto miglioramenti".
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.