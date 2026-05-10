IFL 2026, i Marines tornano a sorridere: Rhinos battuti e sogno playoff ancora vivo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritorno a Ciampino, ristrutturato grazie al contributo della Regione Lazio, ha portato fortuna ai Lazio Marines, che dopo la grande vittoria contro i Giaguari Torino, hanno superato i Rhinos Milano e rilanciato le proprie ambizioni playoff.

Una partita particolare, con i biancocelesti spesso in controllo ma senza mai riuscire a chiudere definitivamente i conti, lasciando ai milanesi la possibilità di rientrare fino agli ultimi minuti.

Nel primo tempo i Marines hanno mosso bene il pallone, raccogliendo però meno di quanto costruito. Il primo touchdown è arrivato grazie ad Arca, sempre affidabile, dopo una grande giocata dello special team laziale con Antonio Mattei, autore del blocco del punt avversario.

I biancocelesti hanno poi allungato con due field goal di Impallomeni, ancora una volta impeccabile e sempre più tra i migliori kicker del campionato, ma hanno anche sprecato molto con due intercetti lanciati in red zone.

La difesa ha disputato una prova solida, riuscendo a limitare il talento del quarterback neroarancio Perrantes, e all’intervallo il punteggio era di 13-0.

Nella ripresa i Rhinos hanno riaperto il match con una corsa vincente di Suppa, ma la risposta dei Marines è arrivata immediatamente con uno scramble in touchdown di Seth Morgan. Poco dopo, però, una lunga serie di penalità ha complicato la vita ai laziali, permettendo a Milano di tornare sotto: Perrantes ha guidato il drive concluso poi personalmente su corsa per il 20-14.

Nel finale i Rhinos hanno tentato l’ultimo assalto, ma il sack decisivo di Gianni Rizzo ha spento definitivamente le speranze ospiti, consegnando ai Marines una vittoria pesante.

Con questo successo i biancocelesti salgono a 2-4 in classifica e restano pienamente in corsa per i playoff. Sabato prossimo li attende però una sfida durissima sul campo dei Guelfi Firenze, ancora imbattuti e lanciati verso il bis tricolore.