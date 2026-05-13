Lazio, Albertini: "Sarri un professore. Finale del 2004? Mi mancava..."
13.05.2026 18:40 di Simone Locusta
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L'ex biancoceleste Demetrio Albertini è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per ricordare la finale del 2004 vinta dalla Lazio contro la Juventus e per parlare del lavoro di Sarri. Di seguito le sue parole.
COPPA ITALIA DEL 2004 - "La finale era ancora andata e ritorno, me la ricordo con grande piacere perché mi mancava quella coppa nel palmares e quindi averla vissuta e goduta anche con un'altra squadra è stata una bellissima esperienza".
PATRIC E BASIC NEL CENTROCAMPO DELLA LAZIO - "Sarri io non l'ho mai avuto però oggettivamente è considerato uno studioso, un professore, ama sperimentare. Penso abbia fatto di necessità virtù tante volte, poi alla fine ha avuto tanti successi".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.